Entrelinhas

O SBT contava que Netinho renovasse contrato por mais dois anos com o canal. O Show da Gente vem registrando ibope na casa dos 7 pontos de média.

A Globo segue patrulhando alguns Twitters de seu casting. Tem ator que já desistiu da rede de microblogs. Outros tratam de espalhar por aí que seus Twitters, reais, são falsos.

Edir Macedo - O Segredo do Sucesso é a nova aposta da Record Entretenimento. No DVD, diz o anúncio: "o bispo nos mostra como se tornou uma das pessoas mais conhecidas não só no Brasil."

Vencedor de A Fazenda, Dado Dolabella ganhará esta semana disco de ouro (50 mil cópias) pelo seu novo CD, lançado em bancas logo após o fim do confinamento. Há quem garanta que não foi Pepita (mãe de Dado) quem comprou.

O empresário carioca Ricardo Bellino está cotado para ser um dos cinco apresentadores do reality show No Tanque dos Tubarões, da RedeTV!

Baseado no reality japonês Dragon"s Den, No Tanque dos Tubarões estréia na Rede TV! no início de 2010.

A senadora Marina Silva (PV) é a sabatinada de hoje no Roda Viva, da Cultura, às 22h10.