Entrelinhas

A Televisa ainda espera conseguir emplacar duas faixas de novelas na Record em 2010. Se a rede perder Lauro César Muniz - o autor de Poder Paralelo ainda não renovou contrato - a parceira mexicana ganhará mais espaço.

Toma Lá, Dá Cá, que sai do ar em 2010, vai virar longa da Globo Filmes. As filmagens serão no segundo semestre.

Depois de escrever em seu Twitter coisas como "chupa, concorrência", logo após a estreia de Gugu na Record, seu diretor, Homero Salles, desapareceu do site de microblogs.

A Record ainda não convenceu todos seus artistas a migrarem do Bloglog, da Globo.com, para o novo portal da rede, o R7. Edu Guedes é um dos que já trocaram de casa virtual.

Composto por relatos sobre perdas e superações, de famosos ou anônimos, o livro Recomeços, da jornalista Lina de Albuquerque, rendeu seis personagens para os depoimentos reais exibidos ao fim dos capítulos da novela Viver a Vida, da Globo.

A Band grava hoje, em São Luiz do Paraitinga, especial que marca os 100 anos do nascimento do compositor Elpídio dos Santos. Com participações de Zeca Baleiro, Fafá de Belém e Renato Teixeira, o show vai virar também DVD e CD.