Entrelinhas

Com contrato renovado - surpresa no meio - Daniella Cicarelli estreia, ainda este ano, na Band, game show de formato importado em que famílias disputam um carro zero. A atração irá ao ar nas tardes de domingo.

Sob encomenda? A Mulher que Eu Amo, trilha inédita de Roberto Carlos que embala o romance melado de Helena (Taís Araújo) com o pega-todas José Mayer em Viver a Vida, da Globo, já existia bem antes da novela: fazia parte do repertório reservado pelo Rei para o CD de 2010.

Diz a lenda que a Record não coloca Bela a Feia mais tarde no ar em função do repasse comercial previsto em contrato com a mexicana Televisa, parceira da emissora no folhetim. Após 20h30, o repasse é maior.

Assim como ex-BBBs, boa parte dos ex-Fazendeiros da Record logo estará liberada para "novos projetos" por aí. Os que não forem encaixados na programação da rede serão liberados em dezembro.

Cama de Gato, próxima novela das 6 da Globo, está com o cronograma de gravações em estúdio atrasado. Nada que comprometa a estreia, no dia 5, mas preocupa o elenco.