Entrelinhas

Enquete "família" do programa Geraldo Brasil de ontem, na Record: "Adivinhem com qual jogador de futebol Melissa saiu?". A Melissa em questão não é mulher em seu RG.

O GNT garante: Maitê Proença fica no Saia Justa em 2010. O Irritando Fernanda Young também já tem nova temporada garantida.

A escolha da nova integrante do CQC, Monica Iozzi, rendeu anteontem à Band média de 6 pontos no Ibope.

Assim como a Globo, a Band vendeu suas seis cotas de patrocínio da Copa de 2010. Preço de tabela: R$ 145 milhões.

A saída de Lauro César Muniz da Record, assim que Poder Paralelo acabar, é dada como certa na casa. O SBT propôs contrato de quatro anos ao autor.

A cantora Maria Rita deu um olé no Vídeo Show, da Globo, no Festival Jardins do Éden, em Salvador. Resolveu que não falaria com ninguém.

Morreu ontem, em São Paulo, aos 81 anos, Shotaro Shimada: introdutor da ioga no Brasil, foi o primeiro a levar à TV, nos idos da Tupi, aulas da prática indiana em quadro do Revista Feminina. E ficou 15 anos no ar.