Entrelinhas

Ivete Sangalo terá um especial na Globo, e ponto. O que será, quando e como, a emissora ainda não sabe. Além da certeza da cantora no comando, só mais um coisa está definida: não será nenhuma superprodução. Ivete tem filho para cuidar.

A Record chegou a pensar em mobilizar esforços para questionar o Ibope quanto à falha na aferição da audiência em tempo real no domingo, durante a exibição de A Fazenda, mas acabou desistindo de comprar essa briga.

Em tempo, a Globo registrou média de 18 pontos de audiência no domingo, ante 13 pontos de A Fazenda, da Record, no horário, segundo medição do Ibope divulgada só anteontem, por conta da pane.

Cabeças fervilhantes e ex-inimigos mortais na TV, Zico Góes (ex-MTV) e André Vaisman (ex-PlayTV) estão juntos em uma nova produtora: a Flint Brasil, uma fusão com uma produtora de londrina.

Como se não bastasse a antiga, a Record criou outra passarela para os famosos (ou quase) atravessarem no Hoje em Dia. Há apostas de que logo logo um diretor será empurrado dela.