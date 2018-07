Entrelinhas

Em cada edição do Se Vira na Cozinha, um chef renomado fará uma receita que terá de ser executada por duas duplas convidadas. Vence quem fizer melhor o prato. O game vai ao ar aos domingos, mas o canal exibirá, durante a semana, programetes com receitas rápidas.

Na dança de cadeiras anual promovida pela MTV entre seus VJs, Shopia Reis, filha de Nando Reis, é uma das que pode deixar a emissora.

A produtora que une o ex-MTV Zico Góes e o ex-Play TV André Vaisman, a FLINT, é londrina, e não "de Londrina".

Chico Lang e Flavio Prado gravam hoje, na Gazeta, especial sobre o centenário do Corinthians, com eternos craques do Timão, como Rivellino, Basílio e Wladimir. No ar em janeiro.

Sucesso no YouTube é a gafe de Luciano do Valle trocando Band por Globo na transmissão de Fluminense X LDU anteontem à noite (http://tinyurl.com/yz3ytx8).

Hoje, pré-estreia de Lula, o Filho do Brasil, o cineasta Fábio Barreto fala com Astrid Fontenelle no Happy Hour, que recebe ainda a cantora Aline Muniz: às 19h30, no GNT.

E-mail:

keila.jimenez@grupoestado.com.br