Entrelinhas

Já a novela Isa TKM também subiu em ibope: alcançou anteontem, na Band, média de 4 pontos no horário.

Surra à vista em Viver a Vida: Tereza (Lília Cabral) perderá a paciência com as maldades da filha Isabel (Adriana Birolli) e dará uma sova na moça.

No SBT, já está prontinha proposta de renovação de contrato de Hebe: 1 ano de duração, quase nada de aumento e grande chance de mudar de dia na programação.

Doki, o mascote das vinhetas do Discovery Kids, finalmente vai ganhar seu desenho. As Aventuras de Doki vai ao ar em 23 de dezembro, como especial de Nata do canal. Novos episódios devem vir ao longo de 2010.

Acostumados a correr atrás dos famosos, o TV Fama entrevistou, com exclusividade, o vampiro do momento, Robert Pattinson, galã da saga Crepúsculo/Lua Nova, às 20 horas, em uma edição especial do programa.

O último programa do ano da turma do Casseta & Planeta! vai ao ar na Globo no dia 22 de dezembro. Depois, só em março.