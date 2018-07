Entrelinhas

E com Gimenez do Paraguai e Monique Evans - com direito a piti de ciúmes de Christian Pior, do Pânico - a transmissão do Baile Gay, anteontem, na RedeTV!, rendeu média de 4 pontos de audiência no horário.

Separação, nova série de Alexandre Machado e Fernanda Young na Globo, já tem cinco episódios escritos. A produção, que será protagonizada por Vladimir Brichta e Débora Bloch, começa a ser gravada em março.

Globo e outras redes na folia sofreram para driblar, durante a cobertura do carnaval de Salvador, mãozinhas de papelão com o logo grande da Band, que estavam por todo canto com foliões. A Band distribuiu 100 mil delas durante o evento.

Diz a lenda na Record que Legendários, novo programa de Marcos Mion, terá uma tecnologia na internet que permitirá ao telespectador mudar os rumos da atração. Modeeerno.

Nesse calorão, não é que a neve da Record agradou a audiência? Na segunda-feira, a transmissão da Olimpíada de Inverno de Vancouver rendeu à emissora segundo lugar no horário: 9 pontos de média, das 23h17 à 1 hora da manhã.