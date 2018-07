Entrelinhas

Silvio Santos venceu Gugu no domingo por 11 pontos de audiência, ante 10 pontos. Eliana também foi bem. Registrou média de 10 pontos no SBT, ante 7 pontos da Record no horário.

O Pânico, que voltou de férias inédito na RedeTV! no domingo, alcançou média de 9 pontos no horário.

A fim de conquistar um banco fixo na rede com média de 300 atores, a Record renovou nos últimos meses cerca de 80 contratos, esticando-os até 2014.

Entre os novos contratados a longo prazo na Record estão Juliana Baroni, Silvia Pfeifer, Cacau Mello, Vitor Fasano, Rodrigo Pavanello e Lucielle Di Camargo.

Adriane Galisteu seguirá as sextas-feiras ainda por um bom tempo na Band.

Quantos uísques Marcos (José Mayer) toma por dia em Viver a Vida? E quem mais, além de Bárbara Paz e Rafaela Fischer - sim, ela também fará um ensaio fotográfico - o descobridor de talentos Osmar (Marcelo Valle) vai convidar para ser top model na novela?

A novelinha IsaTK+ estreia dia 5 de abril no canal Nickelodeon, às 19 horas.