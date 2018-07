Entrelinhas

O dono do SBT voltou repaginado de suas férias. Quem viu garante que parece 10 anos mais jovem.

Sônia Braga está de volta ao Rio analisando um roteiro de cinema, e duas propostas de TV: Globo e Record.

Depois de longa negociação, Cazé deve permanecer mesmo na MTV.

Festa demais em torno do 3D. Tudo bem que a tecnologia ganhará destaque com exibições tridimensionais em cinemas, de 25 partidas da Copa do Mundo, parceria da Globo com a Sony. No entanto, os mais otimistas acreditam que 3D é realidade para daqui a 15 anos.

A Band diz que adiou, mas a segunda temporada de Zero Bala não faz mais parte dos planos da rede. Com isso, Daniella Cicarelli segue novamente sem programa na emissora e com contrato até o fim do ano.

Com a empolgação desta coluna - nunca mais vista depois de Raj (Rodrigo Lombardi) em Caminho das Índias -, um beijo de Bernardo (Fiuk) anteontem rendeu recorde à audiência de Malhação na atual temporada: 23 pontos de média.