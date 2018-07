Entrelinhas

Ausência sentida: a Globo não convidou nenhuma drag de São Paulo para o paredão de Di César - drag, por sinal - anteontem, no BBB10. As drags amigas ficaram tristes.

A Record sonha com Jesus, o Luz, namorado de Madonna, em sua programação, seja como participação especial ou até apresentando um programa. O moço acaba de assinar um contrato com a Record Entretenimento para o lançamento de um CD. Jesus é DJ.

O SBT planeja a criação de um prêmio para o mercado publicitário no estilo do Profissionais do Ano, da Globo. Coisa para 2011.

Duas apresentadoras, que dividem bancada, mas não se suportam, andam transparecendo a encrenca no ar. Já levaram até puxão de orelha da emissora.

Tensa. Assim foi a coletiva de Betty Faria - opa, da nova programação do SBT - anteontem. Estrela maior, a atriz falou mais do que tudo, e desconfia-se que não gostou de ter aparecido pouco no videoclipe da novela Uma Rosa com Amor.

Antônio Pitanga entrará na reta final de Cama de Gato, da Globo. O pai de Camila Pitanga interpretará seu pai também na ficção, o malandro Miguel.