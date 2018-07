Entrelinhas

Paris, Milão, Nova York? Não. Apesar de falar sobre o mundo da moda, o remake de Ti-Ti-Ti na Globo não tem previsão de gravações internacionais, por enquanto. A próxima trama das 7 será ambientada em São Paulo.

O Record Notícias de ontem vendeu como "exclusivas" imagens da funcionária de uma lotérica no Rio Grande do Sul que pode ter se esquecido de registrar um bolão de apostas, que acabou sendo o ganhador. As imagens já tinham ido ao ar na noite anterior, na Globo. De exclusivo mesmo, só o rosto da funcionária, que a Globo tomou o cuidado de não mostrar.

Reginaldo Faria e Luiz Gustavo, respectivamente Jacques Leclair e Victor Valentín do Ti-Ti-Ti original, farão participação especial no remake da Globo.

Curioso ver Klara Castanho, a Rafaela de Viver a Vida, de manhã bem cedo, ao vivo, dando entrevista ao Mais Você de ontem. Justamente ela, que a mãe só libera entrevistas por e-mail - como foi com o Estado -, para não perder aula (a menina estuda de manhã) nem deixar de brincar.

Bruno Gagliasso e Luciano Huck estão entre os primeiros convidados de Preta Gil em seu novo programa no GNT, Vai & Vem.