Entrelinhas

Quando saíram da casa para a festança, os BBBs deram de cara com uma banda que tocava só Beatles. Depois dos "uhúuus", perceberam que não conheciam a letra de nenhum sucesso da turma de Lennon, desanimaram e voltaram para a casa. Retornaram minutos depois - com cara de primeira vez - para uma nova festa, com DJs e trilha chiclete. No Twitter, o diretor Boninho, culpou a banda pelo desanimo da festa.

Com duas edições ainda inéditas na gaveta, Cartola e Adoniram Barbosa, o Por Toda Minha Vida, da Globo deve homenagear este ano As Frenéticas.

Sai apresentadora, entra apresentadora, e Daniel Bjork segue como pilastra intacta no Dia Dia, da Band, com sua culinária. A partir de segunda, Silvia Poppovic deixa o Dia Dia só para Bjork e vai comandar o Boa Tarde com Silvia Poppovic, às 15 horas.

A tática da Record de transformar o Troca de Família em um quadro do Tudo É possível deu certo. A atração de Ana Hickmann registrou anteontem, com a troca de mães envolvendo a cantora Gretchen, média de 11 pontos, ante 6 pontos de Eliana, no SBT, no horário.

Martelo batido: Legendários, de Marcos Mion estreia em abril na Record, aos sábados.