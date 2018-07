Entrelinhas

O estrelado especial de Hebe rendeu segundo lugar em audiência ao SBT na segunda à noite: alcançou média de 9 pontos no horário, quase o triplo da média habitual do programa.

Em mais de 20 anos de Roberto Carlos Especial, a Globo não conseguiu o que Hebe obteve em uma gravação de minutos com o cantor: um "Rei" à vontade e muito emocionado. Valeu o programa.

Já corre na 51.ª Vara Cível do Rio uma ação milionária da Globo contra o Pânico e a Rede TV! pedindo indenização por danos morais pela invasão e captação de imagem do BBB 10 do dia 21/2, no quadro O Impostor. Na ocasião, De Lari, que faz o personagem Impostor, conseguiu entrar na torcida da até então BBB Tessália, e fez imagens de bastidores do programa e de Pedro Bial em dia de paredão.

2.121 tweets em seus 4 dias finais. Essa foi a média dos Jogos de Inverno de Vancouver no Twitter do dia 24 a 28 de fevereiro, segundo E. Life, empresa de gestão em redes sociais. Média fraca se comparada à dos reality shows, que batem facilmente a casa dos 100 mil tweets.

O esperado beijo de Miguel (Mateus Solano) e Luciana (Alinne Moraes) foi gravado anteontem e vai ao ar na segunda-feira, em Viver a Vida, da Globo.