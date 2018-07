Entrelinhas

As rodadas de entrevistas na Globo com os candidatos a governo estadual vão ao ar de 16 a 20 de agosto, na 2.ª edição dos noticiários locais de cada praça, como o SPTV.

Avatar, sensação do Oscar, deve de ir parar - sabe Deus quando - no pacote de filmes da Globo. Coisa de distribuidor.

Ordem no SBT: que as produções deem um tempo na "Maisinha da vez", a Mini Lady Gaga, nestes tempos de olho grande da Justiça. Solução: chá de sumiço até maio na menina, que já tem contrato com o canal.

Quem acha que Legendários, nova atração de Marcos Mion na Record, terá o mesmo público de Tom Cavalcante, levante a mão! A Record diz que sim, e vai colocar a trupe modernosa antecedendo o Show do Tom aos sábados.

Vem a calhar a desculpa da Globo para não cobrir a F-Indy, no domingo, que terá transmissão na Band. Pressão da turma da F-1, que inicia temporada no mesmo dia, no GP de Bahein.

Pularam de 33 para 47 as câmeras da Band espalhadas no circuito da F-Indy, o mesmo que demanda uma transmissão das 500 milhas de Indianápolis.