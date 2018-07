ENTREVISTA-Acordo sobre carbono é essencial para o AM, diz Braga

O governo do Amazonas tem sido pioneiro na preservação da floresta por meio da concessão de incentivos financeiros aos seus habitantes, uma ideia que tem ganhado força nas discussões sobre a política climática internacional.

O mecanismo permite que países ricos compensem suas emissões de carbono ao pagarem pela preservação, já que o desmatamento representa cerca de 20 por cento das emissões humanas de gases do efeito estufa no mundo.

Apesar da devastação das últimas décadas, o Amazonas ainda tem uma cobertura florestal relativamente intacta, ocupando uma área equivalente a seis vezes o Reino Unido.

Braga defendeu que os negociadores reservem verbas para a preservação florestal, seja por meio de créditos de carbono ou de pagamentos de países ricos. O assunto será essencial para a definição do novo tratado que sucederá ao Protocolo de Kyoto depois de 2012.

O governador afirmou que os projetos para a redução das emissões resultantes do desmatamento e da degradação (REDD) ajudaram a diminuir em 70 por cento o desmatamento nos últimos cinco anos, num Estado que há não muito tempo distribuía gratuitamente serras elétricas para madeireiros.

"Copenhague tem de ir além de Kyoto, e a única chance de isso ocorrer é por meio de financiamento para o REDD", disse Braga à Reuters durante o Fórum Econômico Mundial para a América Latina, um evento que acontece no Rio de Janeiro.

O governo dele criou o programa chamado "Bolsa Floresta", em que comunidades recebem dinheiro de um fundo para preservar a Amazônia e se envolver em atividades sustentáveis, como a extração de borracha e a pesca.

Até agora não há acordo sobre como estipular um preço para o carbono florestal sob o novo tratado climático da ONU. As propostas variam do comércio de créditos à taxação sobre países desenvolvidos.

META PARA 2020

Atualmente, 14 reservas estaduais, com cerca de 6.000 famílias, se beneficiam do chamado Fundo Amazonas Sustentável, cofinanciado por empresas como Coca-Cola e Marriott.

Braga disse que até 2013 o fundo precisará de mais 1 bilhão de reais para ampliar o programa para 34 reservas e criar "zonas-tampão" em torno dos projetos atuais.

"Acho que até 2020 podemos alcançar o desmatamento zero no Amazonas se começarmos o sistema REDD, estimulá-lo e motivá-lo", disse ele.

A maior parte das emissões brasileiras de carbono é resultado do corte e queima de árvores, o que faz da preservação florestal uma parte vital da contribuição do país para o combate ao aquecimento global.

Revertendo anos de oposição ao sistema de metas, o Brasil apresentou no ano passado um plano para reduzir pela metade o desmatamento da Amazônia ao longo de dez anos, evitando assim a liberação de 4,8 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera.

Depois de registrar uma destruição de 11,9 mil quilômetros quadrados de florestas num período de 12 meses até julho de 2008, a meta do governo é que o desmatamento caia para 9,5 mil quilômetros quadrados nos 12 meses até julho de 2009.

A consultoria McKinsey apresentou um estudo ao Fórum Econômico Mundial mostrando que o desmatamento no Brasil poderia ser reduzido a zero com um custo de 17 bilhões de reais, o que é relativamente baixo em relação ao custo para a redução das emissões em países ricos.

Braga disse que qualquer esquema de conservação precisa fazer sentido economicamente para as comunidades amazônicas, pois só assim será mais vantajoso manter as árvores em pé do que derrubá-las. O Bolsa Floresta teve sucesso, segundo ele, porque aumentou a renda per capita em cerca de 30 por cento.

"(As comunidades) devem entender que as unidades de conservação são um bom negócio para elas. Se não forem, não me darão todo o apoio que eu preciso para enfrentar a pobreza, enfrentar as eleições e todos os desafios da democracia."