ENTREVISTA-Aumenta repressão na mídia em Honduras, diz ativista

Honduras fechou várias rádios e emissoras de televisão pró-Zelaya depois do golpe do Exército que derrubou o presidente, no fim de junho, e colocou no poder um governo interino liderado por Roberto Micheletti.

"A liberdade de expressão é cada vez mais limitada e as condições gerais para o trabalho dos jornalistas e a atividade dos meios de comunicação estão se deteriorando, e ainda podem ficar piores bem depressa. Todo mundo está muito tenso", disse Agnes Callamard, diretora da Article 19, um grupo de defesa da mídia, com sede em Londres, em entrevista à Reuters.

"Os jornalistas recebem ameaças e vêm sendo intimidados por e-mail e ligações telefônicas. Há alegações de execuções extrajudiciais por parte de forças de segurança do Estado", acrescentou.

Callamard acabou de voltar de uma missão de verificação em Honduras, um país pequeno e pobre da América Central, com economia baseada na exportação de têxteis e café. Ela disse que os ativistas em defesa dos direitos humanos não têm condições de investigar os abusos denunciados em áreas rurais por causa dos bloqueios dos militares nas estradas e toques de recolher impostos desde o golpe.

Ela disse que a população de Honduras está ficando cada vez mais polarizada e é provável que haja mais violência.

"As tensões se fortificando, censura pesada, cada vez mais situações de confronto, todos os ingredientes estão lá para que uma grande e sanguinolenta crise irrompa em Honduras" afirmou Callamard. "Está ficando pior em termos do número de pessoas envolvidas e da sua determinação. É necessário que haja apenas algumas fagulhas para que isso venha à tona ."

O impasse político se agravou com a recusa de Micheletti de permitir o retorno de Zelaya para completar seu mandato presidencial, que termina em janeiro, conforme pediu o presidente da Costa Rica, Oscar Arias, mediador da crise.

Zelaya é aliado do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e foi deposto porque tentava realizar um referendo para mudar a Constituição, medida considerada ilegal pela Suprema Corte. Os críticos de Zelaya dizem que ele estava tentando aprovar a extensão do mandato presidencial, o que ele nega. A Constituição do país não permite a reeleição.

O presidente deposto prometeu no sábado retornar ao poder por meios pacíficos e negou que esteja armando grupos de partidários perto da fronteira com a Nicarágua.

Nenhum país reconheceu o governo de Micheletti e as eleições presidenciais estão marcadas para novembro. Mas Callamard diz que não há condições para eleições livres e justas.

"A mídia é tendenciosa e o acesso a informações imparciais é limitado. Por isso os cidadãos não podem estar bem informados para tomar decisões", disse. "Sinto que a situação está piorando. Não há dúvida de que haverá mais violência."