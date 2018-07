ENTREVISTA-BB poderá ofertar mais crédito agrícola se necessário O Banco do Brasil, que responde por mais de 50 por cento do crédito agrícola concedido pelas instituições financeiras do país, avalia que até o momento tem conseguido atender à demanda de seus tradicionais tomadores, mesmo diante da maior procura em um ambiente de crise internacional e de financiamentos escassos para o setor. Mas o vice-presidente de Agronegócios do BB, o ex-ministro da Agricultura Luís Carlos Guedes Pinto, admitiu em entrevista à Reuters a possibilidade de buscar mais dinheiro junto ao governo se for necessário. "Se por acaso vier a faltar recurso, é claro que o Banco do Brasil vai negociar com as autoridades do Ministério da Fazenda a viabilidade de recursos adicionais. Mas, por enquanto, eu diria que até o final do ano vamos operar normalmente", destacou Guedes. E se for necessário, a Fazenda deverá atender tal pedido do BB, pelo menos levando em conta afirmação do ministro Guido Mantega, que disse a jornalistas nesta quarta-feira que o governo garantirá crédito para a economia. Guedes afirmou ainda que, embora o BB esteja atendendo os produtores que se enquadram nas regras do banco, a falta de crédito é sentida no mercado especialmente pela restrição por parte das tradings, que costumam financiar entre 20 e 30 por cento do custo da safra nacional --alguns grandes produtores costumam depender mais do financiamento privado do que do BB. "O que está acontecendo é que outras fontes secaram", salientou, observando que o sistema financeiro normalmente responde por cerca de 40 por cento do financiamento dos custos do setor, enquanto os produtores arcam com o restante. O BB prevê ampliar em 30 por cento a oferta de crédito na safra 2008/09, para 30 bilhões de reais --tudo isso a juros controlados de 6,75 por cento ao ano. Até meados de setembro, o banco já emprestou 6,7 bilhões de reais aos agricultores, alta de 34 por cento ante 2007/08. "As tradings tinham uma presença muito importante, então há a sensação de falta de crédito. De fato há uma redução global, mas o Banco do Brasil ampliou o seu financiamento", salientou. O ex-ministro explicou ainda que a crise se dá em um momento em que houve um aumento de custo de produção, que resulta numa maior necessidade de recursos, e também de preços atrativos, o que também eleva a demanda de financiamento, pois muitos produtores queram colher mais para tirar proveito dos preços das commodities historicamente elevados. De outro lado, observou o vice-presidente do BB, há, além da baixa oferta de recursos pelas tradings, uma redução dos depósitos à vista (uma das fontes de financiamento da agricultura para os bancos) com o fim da CPMF e o efeito da renegociação das antigas dívidas, que chegou a 75 bilhões de reais no pacote governamental anunciado em maio. "Com as renegociações, muito dinheiro que deveria voltar para o sistema financeiro não voltou. Toda vez que tem uma renegociação e se prorroga um pagamento, você agrava o risco da operação", acrescentou ele, lembrando que as instituições, assim, são obrigadas a reter mais dinheiro como provisão para crédito de liquidação duvidosa, o que acaba tendo um efeito na oferta de financiamentos. "Prorrogar a operação é ruim para todo mundo, inclusive para o produtor", destacou ele, ponderando que o governo tinha consciência dessa situação, quando determinou que o BB elevasse a oferta de crédito para 08/09. SAFRA BOA Questionado sobre afirmações de parlamentares que reclamam da falta de crédito e do impacto na safra, o vice-presidente do BB afirmou que isso "é normal" e "faz parte do jogo das lideranças ligadas ao setor agrícola". "O que muitos produtores estão reclamando é que, com a renegociação, se foi em crédito em investimento, ele não pode tomar novo crédito, mas isso faz parte da norma." Segundo Guedes, mesmo em meio às dificuldades, com base nas informações obtidas nas agências da instituição, "a nossa avaliação é que a safra está correndo bem". "Os plantios estão ocorrendo dentro da expectativa, porque tem gente alardeando que vai reduzir a área plantada, que vai cair a safra...", completou o ex-ministro, com cerca de 40 anos de experiência no setor, duvidando até de uma eventual queda na produtividade por eventual redução nos investimentos. "Eu acho que não, a nossa avaliação é de que, em algumas culturas, por exemplo, algodão, os preços estão menos atrativos... mas em compensação deve aumentar a área de soja, na Bahia, em Mato Grosso."