ENTREVISTA-Bernardo: governo pode adotar novas medidas anticrise O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, afirmou à Reuters nesta quarta-feira não ver sentido em mais aumentos do juro no país, e relatou que novas medidas podem ser necessárias diante da crise global. "Não vejo sentido em aumentar (o juro)... Como é que vai aumentar juro?... Nós estamos com uma ameaça --que não acreditamos que vai acontecer-- de desaceleração da economia. Portanto, é muito difícil que a gente tenha uma desaceleração com inflação junto", disse. Questionado se o governo está atualmente mais preocupado com a falta de liquidez na economia do que com a inflação, o ministro foi categórico: "Claro, com certeza". Bernardo acrescentou que "o mais provável" é que o governo tenha que continuar aumentando a disponibilidade de dinheiro na economia. Ele disse que o governo está conversando com os setores agrícola e de construção civil, afetados pela contração do crédito, e que é "possível" que novas medidas sejam adotadas para evitar o desaquecimento nessas áreas. Bernardo participou pela manhã da reunião de coordenação política que contou com a presença do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, a quem coube fazer um relato de como a crise global pode atingir o Brasil. O BC começou a aumentar o juro básico da economia em abril diante da aceleração da inflação desencadeada principalmente pela elevação dos preços dos alimentos. A taxa Selic passou de 11,25 por cento para 13,75 por cento ao ano desde então e, até a semana passada, investidores apostavam em mais algum aumento. Essa visão começa agora a se dissipar. QUEBRADEIRA Paulo Bernardo reconheceu que grandes empresas brasileiras estão sofrendo o impacto da recente disparada do dólar, mas sua expectativa é de que o câmbio se estabilize em patamar inferior ao verificado nos últimos dias e não chegue a provocar "quebradeira" no setor produtivo. "Gente séria que fez hedge, ou operações para se proteger, com o dólar a 1,70 ou 1,80 real há pouquíssimo tempo ficou em dificuldade. Então, na medida do possível, a gente vai oferecer opções para essas empresas. Agora, o prejuízo de ter apostado em uma coisa que não aconteceu aí é problema da empresa", afirmou o ministro. "Quebradeira eu não acredito (que ocorra), de jeito nenhum." O ministro defendeu ainda as operações de venda de dólar do BC no mercado sem o compromisso de recompra. Ele argumentou que a autoridade monetária acumulou reservas internacionais exatamente para poder se proteger de crises e acrescentou que o Banco Central está "ganhando um dinheirão" com as operações, uma vez que adquiriu os dólares no mercado a preços bem mais baixos.