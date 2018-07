ENTREVISTA-Brasil planeja lançar ações de portos na bolsa O Brasil planeja lançar ações de alguns de seus principais portos na bolsa, com o objetivo de ampliar a participação do setor privado na área de infra-estrutura, afirmou nesta terça-feira o ministro dos Portos, Pedro Brito. "O plano de IPOs (ofertas iniciais de ações) é parte da necessidade de elevar a visão profissional nos portos... nós precisamos que os administradores dos portos tenham fluxo de caixa adequado, independente do governo", disse Brito em entrevista à Reuters, acrescentando que os portos de Santos (SP) e de Rio Grande (RS) podem ser os primeiros a terem papéis lançados no mercado. Ele também declarou que espera que cerca de 19 bilhões de reais sejam investidos nos portos brasileiros pelo setor privado --ainda que a crise financeira possa arrastar o período do investimento para quase cinco anos.