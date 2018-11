ENTREVISTA-Brasil suspende venda de suco concentrado para os EUA

O governo dos EUA reteve nos últimos dias vários carregamentos brasileiros de suco de laranja congelado e concentrado, depois de começar a fiscalizar a presença do carbendazim. O mercado norte-americano representa cerca de 15 por cento das exportações brasileiras de suco de laranja.

"O não-concentrado está sendo embarcado normalmente, porque ele sai daqui já testado e, na maioria das vezes, já está abaixo de 10 partes por bilhão", disse Christian Lohbauer, presidente da associação que reúne a indústria brasileira (CitrusBR).

Os EUA autorizam a comercialização apenas de produtos que contenham no máximo 10 partes de carbendazim por bilhão, nível em que é quase impossível detectar o produto de forma confiável.

O setor cítrico brasileiro há semanas mantém contatos com a Administração de Alimentos e Drogas dos EUA (FDA) pedindo que baseie a fiscalização do fungicida no suco pronto para beber, e não na versão concentrada. A maioria dos testes mostra que, no suco diluído, a contaminação por carbendazim é quase inexistente.

O FDA até agora negou a solicitação, dizendo que é obrigada a fiscalizar o suco na forma em que ele chega aos EUA.

Lohbauer disse também que o setor solicitou um prazo de 18 meses para erradicar completamente o fungicida dos laranjais brasileiros, e que os fabricantes irão adotar nos seus contratos com os fornecedores uma cláusula proibindo o uso do carbendazim.

A Fundecitrus, entidade de pesquisas patrocinada pela CitrusBR, disse na segunda-feira que está retirando o carbendazim da sua lista de substâncias químicas com uso aprovado no cultivo de plantas cítricas. Esse fungicida é um dos vários tratamentos usados no combate à chamada "pinta preta", doença que tem se espalhado rapidamente nos últimos anos pelos laranjais brasileiros.

