ENTREVISTA-Congelamento de outorgas trava operação de 50 minas

As minas, de diversos tipos de produtos e prontas para produzir, fazem parte de um conjunto de 11,3 mil requerimentos de concessões de lavra paralisados no governo, disse à Reuters o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM), Elmer Prata Salomão.

Estão na fila que não anda pedidos de lavra para áreas que já tiveram investimentos realizados, com pesquisa e desenvolvimento de projetos finalizados, dos quais algumas dezenas já haviam sido aprovadas.

O governo brasileiro interrompeu a concessão de novas outorgas de mineração para aguardar o marco regulatório do setor, antecipou a Reuters em junho .

Entre as minas impedidas de operar, o executivo cita uma de ferro da Bahia Mineração e depósitos de cobre e ouro da Yamana.

Ao ser indagado, Salomão não deu mais detalhes sobre os projetos interrompidos.

De acordo com a ABPM, existem no Brasil 21 mil concessões de lavra em vigor e 71 mil alvarás de pesquisa.

MONOPÓLIO BRANCO

"Tentamos participar das mudanças que estão sendo feitas, mas as discussões para mudar o setor continuam fechadas e nos parece que o governo está construindo um monopólio, um monopólio branco, tal como no setor de petróleo", afirmou o representante da indústria.

O Ministério de Minas e Energia (MME) interrompeu a concessão de outorgas de mineração ao mesmo tempo em que o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) acumula milhares de pedidos de alvarás de pesquisas.

O marco regulatório da mineração está sendo elaborado pelo governo há pelo menos quatro anos, com o objetivo de modernizar o código atual, da década de 1960, e elevar alíquotas de royalties, como têm feito vários países produtores em meio à valorização das commodities.

Milhares de outorgas estão na fila de aprovação do DNPM, em processo moroso que já provocava reclamação das empresas no final do ano passado.

Segundo Salomão, desde novembro o governo não autoriza a concessão de outorgas de lavra nem requerimentos de pesquisa para metais e matérias-primas para fertilizantes.

Segundo ele, mais de 55 mil requerimentos de pesquisa estão travados, dos quais 5 mil já tinham sido aprovados.

Segundo fontes, o governo brasileiro planeja ressarcir mineradoras por reter áreas com potencial de minérios considerados estratégicos pelo país, em terras nas quais as empresas já realizaram pesquisas e tiveram gastos com os trabalhos exploratórios.

Pela nova legislação, que deve aumentar a atuação governamental na área, o governo quer colocar em leilão áreas com maior potencial e arrecadar recursos, nos moldes do que acontece com o setor de petróleo.

"Quem vai investir no Brasil sabendo que se perderá tempo e investimento, podendo ser indenizado não pelo valor do depósito, mas pelo valor do investimentos?", criticou o Salomão.

As empresas afetadas pela interropção das outorgas, segundo a ABPM, não foram localizadas imediatamente, e o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), responsável pela aprovação das licenças, não comentou imediatamente as informações.

