ENTREVISTA-Correa não antevê fim de impasse no caso Assange O presidente equatoriano, Rafael Correa, duvida que a Grã-Bretanha e a Suécia alterem sua posição linha-dura em relação ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, especialmente porque o caso envolve uma negociação com um país pequeno e pobre como o Equador.