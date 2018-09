ENTREVISTA-Crise de alimentos muda luta contra pobreza,diz ONU Agora que a fome não pode mais ser saciada com alimentos baratos, os líderes mundiais precisam mudar radicalmente sua estratégia no combate à pobreza, afirmou o chefe da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) dedicada ao desenvolvimento da agricultura de pequena escala. Em uma cúpula a ser realizada em Roma, na próxima semana, a comunidade internacional precisa reconhecer que os desafios impostos pela pobreza não são mais os mesmos e, em vista disso, acertar uma forma de deixar para trás os anos de negligência com os agricultores pobres, disse o chefe do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida). "Eles (os governos e os doadores) tomavam como um fato da vida os alimentos baratos e acessíveis oferecidos no mercado internacional. Nós não podemos mais fazer isso e temos de perceber que estamos diante de um profundo problema estrutural", disse o presidente do Fida, Lennart Bage, em uma entrevista concedida na noite de segunda-feira. A cúpula, convocada inicialmente para tratar dos efeitos das mudanças climáticas sobre o fornecimento de comida no mundo, mudou de foco e discutirá agora uma "crise global", segundo as palavras do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, diante da disparada do preço dos alimentos. Apesar de não se tratar de uma conferência de doadores, os líderes mundiais presentes devem elaborar um comunicado a respeito de como enfrentar a carência de alimentos. E uma força-tarefa criada por Ban divulgará um plano de ação. Bage disse que o período de abundância global, que se estendeu por 25 anos, a partir dos começo dos anos 80, fez com que alguns países se tornassem complacentes. "Muitos líderes africanos disseram para mim: 'Por que deveríamos utilizar nossos escassos recursos na agricultura se há comida em abundância e a preços baixos no mercado internacional?'." "Nós fomos tomados pela ilusão de que havia comida em grandes quantidades e a preços acessíveis, isso não é mais verdade." Uma gama de fatores contribuiu para a disparada dos preços, entre os quais safras ruins em alguns países exportadores, baixa recorde nos estoques e aumento do preço dos combustíveis, o que elevou os custos de produção. No entanto, os desafios representados pela crescente população mundial e pela demanda por uma dieta mais rica em países como a Índia e a China vieram para ficar, disse Bage. "Nunca antes na história da humanidade houve tantas pessoas saindo da pobreza como nos últimos 20 anos." "Isso é algo positivo, mas precisamos nos mobilizar para que isso se dê de uma forma ambientalmente sustentável. Precisamos nos envolver novamente na base da existência humana, ou seja, a comida." O Fida mantém projetos com o objetivo de prestar auxílio de longo prazo a pequenos agricultores e está presente nos países mais afetados pela crise dos alimentos, como o Haiti. Pessoas morreram nos distúrbios surgidos nesse país do Caribe e responsáveis por derrubar o governo em abril. E as futuras safras encontram-se ameaçadas porque muitos haitianos viram-se obrigados a comer as sementes reservadas para a produção. (Edição de Denise Luna)