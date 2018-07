ENTREVISTA-Crise do euro ditará orçamento de agricultura na UE A proporção dos gastos agrícolas da União Europeia depois de 2013 vai depender em grande parte do efeito da crise da dívida na zona do euro, disse a ministra da Agricultura da Dinamarca nesta quarta-feira, enquanto se preparava para liderar conversas sobre reformas de subsídios agrícolas do bloco.