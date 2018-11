ENTREVISTA-Dólar alivia crise para o campo, mas eleva custos-FGV Os preços internacionais das commodities agrícolas poderão sofrer mais no próximo ano após queda recente se a crise global permanecer sem solução, mas muito provavelmente a taxa de câmbio no Brasil deve ajudar a amenizar eventuais perdas para os produtores brasileiros, disse um especialista sênior do setor.