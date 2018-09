ENTREVISTA-Exportador de algodão vê leve queda no plantio 11/12 O Brasil poderá reduzir levemente o plantio de algodão na próxima safra após semear um recorde em 2010/11, mas a produção em 2011/12 ainda superaria a colheita atual, com produtores sendo mais seletivos na escolha de áreas mais produtivas, de acordo com avaliação da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea).