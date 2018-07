ENTREVISTA-Ferrous busca parceiro para financiamento com BNDES A Ferrous Resources, mineradora brasileira controlada por fundos de investimento internacionais, busca um parceiro que colabore para viabilizar financiamento de alguns bilhões de dólares para construir mineroduto e porto num dos maiores projetos de minério de ferro no mundo, disse à Reuters o presidente do conselho de administração da companhia, Jório Dauster.