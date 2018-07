ENTREVISTA-Galp diz que projetos no Brasil continuam rentáveis A exploração do pré-sal brasileiro é rentável mesmo com os atuais preços do petróleo, e os projetos da Galp Energia no país vão manter o mesmo ritmo anterior à crise financeira, disse Manuel Ferreira de Oliveira, presidente-executivo da Galp. "Não tenha dúvidas de que são (rentáveis), porque senão não os estaríamos fazendo", disse Ferreira de Oliveira ao ser questionado sobre a rentabilidade do pré-sal diante dos atuais preços do petróleo. O preço do Brent está cotado em torno de 62 dólares o barril e o da Nymex em torno de 64 dólares, longe das máximas históricas, acima de 140 dólares, refletindo o impacto da crise financeira internacional, que gerou expectativas sobre uma desaceleração do crescimento mundial. "Os projetos que temos no Brasil continuam com a mesma intensidade com que estavam antes desta crise financeira", disse Oliveira em entrevista à Reuters, durante o Lisbon Forum Energy. Ele disse não saber se o petróleo vai se estabilizar em torno dos 60 dólares. "Mas vai ser sempre muito volátil e nós sempre dissemos que os grandes projetos de investimento devem estar num intervalo de preços entre 35 e 55 dólares para termos uma atitude defensiva". "Nós estamos nas 'águas profundas' do Brasil e não precisamos de 60 dólares o barril para justificar os nossos projetos", completou. No pré-sal da bacia de Santos, a Galp tem 10 por cento da mega-descoberta do Tupi e do poço Iara, 20 por cento do Caramba e do Júpiter, e 14 por cento do Bem-te-Vi. A Petrobrás estima que o Tupi tenha reservas recuperáveis de 8 bilhões de barris e que o Iara tenha entre 3 bilhões e 4 bilhões de barris. O Tupi deverá ter seu projeto piloto em operação em 2011. "Há um ano, o preço do petróleo era igual ao de hoje e, há um ano, a Bacia de Santos era um sucesso. O que quero dizer é que o programa de exploração estava em curso, continuou e continua", disse ele. "Não tenho nenhuma preocupação sobre os nossos projetos no pré-sal por duas razões: primeiro, conheço a estrutura de custos do primeiro módulo do Tupi e, segundo, porque nós não pensamos numa óptica de curto prazo", explicou. O presidente executivo da Galp afirmou ainda que "a rentabilidade de um projeto com duração de 30 anos, não é independente" da evolução do preço do petróleo, "mas o caminho a seguir não é afetado pelas cotações do dia anterior, e sim por fundamentos do setor". "Nós entendemos que as justificativas fundamentais do preço de energia não são alterados por uma crise financeira, que é enorme, mas que não deixa de ser, neste horizonte (de longo prazo), um pequeno ciclo", salientou. Ele adiantou que grande parte do mundo, que não é consumidora de energia, vai precisar de mais energia para melhorar a sua qualidade de vida "e esse crescimento vai ser suprido com reservas adicionais, com produção que vem de zonas geológicas de geografias novas e é aí que se define o preço". "Nessa óptica, o pré-sal brasileiro é altamente competitivo. Estamos tranquilos em relação a esse recurso", acrescentou. NEGOCIAÇÕES, PLANO DE INVESTIMENTO A Galp está em negociações com a Petrobras para, em áreas de concessões em que está com a operadora brasileira, passar a vir a ser operadora em águas rasas de até 400 metros de profundidade, aumentando a sua experiência. "Tem de haver negociação com a Petrobrás para sermos operadores em algumas áreas mas, para nós, é um valor estratégico passarmos de operadores de 'onshore' para operadores de 'offshore'", afirmou Ferreira de Oliveira declarou que a Galp mantém o seu plano de negócios, que prevê um investimento global de 5,3 bilhões de euros entre 2008 e 2012, sendo cerca de 1,5 bilhão destinado à exploração e à produção de petróleo em Angola e no Brasil. "Neste momento, não temos nenhuma razão para alterar o plano de negócios que temos em curso", disse ele. (Por Sérgio Gonçalves e Andrey Khalip)