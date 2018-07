ENTREVISTA-HRT espera que gás existente e petróleo futuro reavivem ações

As descobertas de gás natural existentes na Amazônia irão em breve oferecer receita estável, disse ele. A companhia também tem 500 milhões de dólares em caixa e o apoio de parceiros internacionais como a russa NK Rosneft AO e a portuguesa Galp Energia.

Além disso, as perfurações em mar na costa da Namíbia poderiam transformar a HRT na "mais importante companhia independente de petróleo do mundo", disse ele à Reuters.

"Não faz sentido. Os investidores perderam a paciência e se esqueceram que petróleo não é um investimento de curto prazo", disse ele em uma entrevista durante o horário do almoço em seu escritório com vista para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. "Quem vendeu suas ações vai lamentar."

A HRT espera realizar uma grande descoberta de petróleo nos próximos meses em mar na costa da Namíbia. A companhia já perfurou 60 por cento, ou 2.800 metros de um poço que deverá ter 4.600 metros de profundidade no prospecto Wingat em 22 dias, disse ele. Wingat é o primeiro de quatro poços planejados pela empresa no país africano.