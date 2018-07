ENTREVISTA-Itaú descarta compras nos próximos 2 anos

"Nosso foco no momento é o Brasil", afirmou Ricardo Villela Marino em entrevista à Reuters no Fórum Econômico Mundial na América Latina.

"Nosso principal projeto é fazer uma excelente fusão entre Itaú e Unibanco. Isso consumirá nossa energia e nosso foco por pelo menos dois anos."

O Itaú Unibanco foi formado em novembro passado quando os dois bancos se combinaram para formar o maior grupo financeiro da América Latina em total de ativos.

Os bancos latino-americanos têm sido capazes de lidar com as turbulências nos mercados financeiros globais e estão em uma "posição notável" quando comparados a rivais nos Estados Unidos e na Europa, de acordo com o executivo do Itaú. Isso ocorre parcialmente porque as economias da região estão mais fortes e também porque os bancos da América Latina não possuem ativos tóxicos.

"Temos que ver com olhos realistas o que está acontecendo", disse Marino. "Continuamos a ver melhora nos indicadores macroeconômicos da América Latina, de uma forma geral."

O Itaú, que também opera na Argentina, no Uruguai e tem uma pequena presença no México, pode expandir os negócios de private banking e de corretora no Chile, país cujos fundamentos econômicos são sólidos, comentou o executivo.

O banco vai centrar esforços na consolidação de seus negócios na varejo bancário, com objetivo de fortalecer a gestão de fortunas no Chile e planos de crescer no segmento de pequenas e médias empresas. O Itaú Unibanco também pretende usar sua experiência nas áreas de banco de investimento e de finanças corporativas no Brasil, onde têm sido um dos líderes na coordenação de fusões e aquisições no meio empresarial, para impulsionar os negócios no Chile.

"Fora do Brasil, um lugar interessante para expansão é o Chile", afirmou Marino. "Apesar da queda nos preços do cobre, o país está implementando medidas anticiclícas que estão atenuando os efeitos da crise."

Marino reiterou que o Itaú Unibanco não tem planos de aquisições no México por ora, ainda que tenha dito que o país seja um lugar "interessante" para se investir. O banco brasileiro foi mencionado meses atrás como possível comprador do Banamex, unidade mexicana do Citigroup, embora o banco sediado em Nova York tenha negado planos de sair do México.

"Não há nada lá. Posso lhe dizer isso categoricamente", disse o executivo do Itaú. "Vamos nos concentrar no crescimento orgânico nos mercados em que já estamos presentes", acrescentou.