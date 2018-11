ENTREVISTA-Marta prevê eleição de Sarney sem resistência do PT

Em entrevista à Reuters, indica que será um soldado do Partido dos Trabalhadores e da presidente eleita Dilma Rousseff quando assumir o mandato no Senado, em fevereiro.

Marta, de 65 anos, também adianta que, na composição da direção do Senado, o PT almeja a primeira vice-presidência, função que ela tem interesse em ocupar. Ela vai conviver com o ex-marido, Eduardo Suplicy, de quem se separou em 2001.

"Tudo indica que o PMDB avalia Sarney como candidato mais estável para sua composição. O que melhor compõe o partido. E vamos acolher quem for indicado e não vamos criar nenhum problema, muito pelo contrário, queremos governabilidade", disse.

Principal aliado do PT, o PMDB, que tem a vice-presidência de Dilma, deve apresentar o nome de Sarney para um novo mandato de dois anos à frente do Senado. As articulações para este entendimento estão previstas para o início do ano.

"Vai ficar brigando e criar aquela confusão toda de novo? Eles têm direito", resumiu.

Como maior bancada no Senado, com 21 integrantes em 2011, o PMDB tem a prerrogativa da presidência. O PT vem em seguida, com 14 senadores, sendo 11 eleitos este ano.

"Espero ser o braço direito de Dilma e ajudá-la em tudo que for possível. Ser uma interlocutora entre governo, PMDB e forças do Senado."

Em 2009, o senador Tião Viana (PT-AC) causou alvoroço ao se lançar à presidência do Senado. Sem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que optou por Sarney, acabou derrotado. Depois de eleito, Sarney foi crivado de denúncias sobre participação em práticas irregulares que serviriam a interesses privados.

Questionada sobre a atitude do líder do PT, Aloizio Mercadante (SP), que ensaiou deixar a liderança do partido para demonstrar insatisfação contra a orientação do PT pelo arquivamento das acusações contra Sarney, Marta disse que foi uma atitude pessoal.

"Foi um ato bastante pessoal e não de governabilidade", respondeu, ressaltando que não pretende, com este comentário, se opor ao colega que deixou de concorrer à reeleição ao Senado para disputar o governo paulista, abrindo caminho para ex-prefeita de São Paulo (2001-2004).

DE OLHO NA VICE-PRESIDÊNCIA

Eleito Sarney, o PT terá as opções de ocupar a primeira vice-presidência ou a primeira secretaria. A vice, segundo Marta, daria a Dilma mais segurança no Senado evitando os reveses que o presidente Lula passou nos momentos em que o senador Marconi Perillo (PSDB-GO), atual primeiro vice, assumiu o comando.

"Temos um viés, que é o político, que é a primeira vice, para não permitir o que aconteceu no governo Lula com o PSDB ocupando este espaço. Ou nós podemos ter a primeira secretaria com muitos cargos e muita possibilidades de efetuar reformas, correndo um risco enorme de governabilidade", analisa Marta.

Ela relatou que houve duas reuniões entre senadores petistas atuais e eleitos quando o presidente do PT, José Eduardo Dutra, se posicionou pela primeira vice.

Além de pretender ser escolhida para a vice, Marta declarou que gostaria de presidir uma das comissões da Casa, rejeitando as funções de líder da bancada e do governo. Para outros cargos como ministra (ocupou o Turismo de 2007-2008) ou candidata a prefeita de São Paulo, que saiu derrotada duas vezes, deixa a porta aberta.

"Tenho oito anos no Senado, eu não posso fechar a porta para nada, nem me interessa, porque isso eu aprendi, política é conjuntura. No momento eu estou focada em ser senadora. Não vou mexer um pauzinho nem para ser ministra e nem para ser candidata a nada", afirmou.

Sobre sua eleição, fez uma crítica ao partido que, segundo ela, não avaliou corretamente o potencial do tucano Aloysio Nunes Ferreira, eleito senador com 11 milhões de votos, enquanto ela recebeu 8,3 milhões.

O PT, de acordo com Marta, não considerou que Aloysio tinha dois âncoras fortes no PSDB, o governador eleito Geraldo Alckmin e o candidato à Presidência José Serra, que saiu derrotado no país, mas ganhou de Dilma no Estado.

"Achar que nós íamos fazer dois candidatos do mesmo campo foi equivocado também. Não é da história paulista eleger dois candidatos ao Senado do mesmo campo", afirmou, referindo-se à candidatura de Netinho de Paula (PCdoB).

(Edição de Maria Pia Palermo)