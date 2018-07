ENTREVISTA-Moagem de cana do CS crescerá para até 590 mi t em 13/14--Datagro A moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil é prevista entre 580 milhões a 590 milhões de toneladas no ciclo 2013/14, contra as 535,7 milhões de toneladas da última temporada, apontou a Datagro nesta terça-feira.