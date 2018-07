Entrevista não é para principiante

Não vou entrar no conteúdo dessas declarações. Esse assunto de homossexualismo no futebol parece tão velho e gasto quanto o próprio futebol. O que gostaria de examinar é a armadilha que são as entrevistas. Não que isso justifique o que os entrevistados declaram. Mas, como em certos crimes, as circunstâncias precisam ser levadas em conta. A menos que a entrevista seja feita por e-mail, método que nenhum jornalista que conheço aprecia, todas as entrevistas apresentam a mesma dificuldade: nunca se sabe exatamente o que vai ser perguntado. E, uma vez que você concordou com a entrevista, tem de responder. E responder rapidamente, mesmo que muitas vezes a pergunta o deixe momentaneamente atordoado.

Raramente alguém tem coragem de dizer: "Desculpe, não entendi uma palavra do que você acaba de perguntar". Não diz isso porque uma entrevista é sempre um momento de suprema insegurança e você quer parecer inteligente diante do jornalista, ou, principalmente, da jornalista sorridente que está à sua frente. Você mais sente do que vê o gravador girando e suas palavras sendo registradas implacavelmente como numa corte marcial.

Ao mesmo tempo tenta descobrir, pelo olhar enigmático do repórter, se está correspondendo ao que se espera. Afinal, só o fato de você ter sido distinguido com uma entrevista já é indicação suficiente de que se esperam declarações nada menos que originais, criativas, bem-humoradas e charmosas.Todas essas sensações passam ao mesmo tempo pela sua cabeça de modo que você é capaz de tudo, menos pensar claramente. Então o que fazer?

Sabe que precisa ser rápido, conciso e brilhante. Fácil, não?

É bom notar que até aqui me referi à chamada imprensa escrita. Na televisão a coisa é muito pior. Se for ao vivo, isto é, se qualquer erro não puder ser corrigido depois, você entrou no pesadelo. Para começar, não sendo político, você não sabe se olha para a câmera ou para o entrevistador. Geralmente opta pelo pior, que é olhar de um para outro, sempre no momento errado.

Além do mais pode lhe cruzar a mente, no menos adequado dos momentos, a constatação aterradora de que não estão apenas ouvindo sua voz mas vendo a sua cara! Se a pergunta for confusa, você não pode demonstrar isso com qualquer reação facial. Mas também não pode ficar parado, imobilizado como estátua num museu de cera. Três segundos parado diante de uma câmera é o que há de mais próximo da experiência da eternidade. Algum demônio começa, então, a lhe segredar que as possibilidades de parecer idiota se avolumam ameaçadoramente. Cercado por todos os lados você fala. Geralmente o que lhe vem à cabeça. Cumpre o ritual. Objetivo, seguro, preciso e - queira Deus - inteligente e brilhante. Só em casa você vai pensar no que falou e a recordação vem imediatamente acompanhada da vontade de se atirar debaixo de um trem.

Nada justifica certas declarações, mas entrevistas não são para principiantes.