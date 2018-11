ENTREVISTA-Países do BRIC discutirão papel do dólar em encontro

Brasil, Rússia, Índia e China, que formam o grupo conhecido como BRIC, estão tentando fortalecer sua influência global uma vez que são responsáveis por 15 por cento da produção mundial.

As autoridades do BRIC estão reunidas esta semana em Moscou para definir a agenda do encontro, afirmou Mangabeira.

"O que está sendo proposto agora é nós irmos além do debate sobre questões políticas e econômicas dentro do regime e desenvolver as discussões sobre o regime", disse Mangabeira Unger.

Ele afirmou que as autoridades vão debater o papel do dólar norte-americano, fortalecimento do G20, reforma do regime de comércio mundial, das Nações Unidas e discutir também desarmamento nuclear.