ENTREVISTA-Para Belluzzo, Dilma e Serra são muito parecidos

Tanta intimidade com o poder credencia o economista Luiz Gonzaga Belluzzo a afirmar que o modelo econômico a ser seguido pelos candidatos à Presidência Dilma e Serra é semelhante, sem a previsão de rupturas caso o tucano oposicionista vença as eleições de 3 de outubro.

"Essa diferenciação eleitoral entre os dois é meramente circunstancial. Há mais convergências, mais semelhanças entre eles. Eles podem bater boca, discutir, inventar polêmica. Mas são muito parecidos", disse Belluzzo à Reuters, que foi professor de Dilma na Unicamp e conhece Serra desde os anos 1960.

A similaridade se estende à visão de economia dos dois adversários. "Não consta que o Serra tenha uma visão liberal da economia e nem que Dilma seja estatizante. Eles compreendem que não é possível no Brasil, e em nenhum lugar do mundo, que o Estado não cumpra um papel", afirmou o economista.

Talvez por enxergá-los tão próximos, Belluzzo --que pertenceu ao PMDB e participou do governo José Sarney (1985-1990)-- ainda não tenha decidido o voto. "Tenho dificuldade em escolher entre os dois", disse ele, que se considera de esquerda.

Entre seus comentários sobre os dois candidatos, deixou explícita crítica à posição de Serra sobre o papel que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desempenha no governo Lula. Para o tucano, o banco atua como mecanismo estatizante da gestão Lula, enquanto para Belluzzo a atuação do banco foi fundamental para administrar a crise global de crédito.

AULAS DO PROFESSOR

Belluzo, 67 anos, trata de todos os assuntos com os dois principais candidatos à eleição presidencial. Com Serra, a conversa mais recente foi sobre o Palmeiras, clube que preside desde janeiro de 2009, quando trataram sobre a situação do jogador Valdívia.

Com Dilma, participou da comemoração dos 80 anos da economista Maria da Conceição Tavares, uma espécie de guru de mais de uma geração de economistas.

Belluzzo acredita que o tão falado tripé da economia colocado em prática no governo do tucano Fernando Henrique Cardoso com câmbio flutuante, metas de inflação e responsabilidade fiscal --e mantido por Lula-- está "manco".

Como desenvolvimentista, ele recomenda aos candidatos perseguir uma política econômica de juro baixo, real desvalorizado e investimento estatal no setor produtivo.

Resolver a situação dos juros seria fácil num cenário de crescimento econômico robusto, plano que pode ser comprometido no novo governo por uma deterioração da economia global nos países desenvolvidos e desaceleração na China.

"O fato é que seria desejável é que você fizesse uma política de superávits, de déficit zero, de superávits fiscais nominais para poder tirar do mercado essa capacidade de botar o governo no corner."

DE OLHO NO CÂMBIO

A valorização do real, outro problema persistente, deve gerar a necessidade de medidas intervencionistas.

"Você vai ter uma entrada importante de recursos por causa da capitalização da Petrobras", alertou o economista, referindo-se à operação, prevista inicialmente para julho e agora esperada para setembro.

Soma-se a isso, o apetite dos investidores estrangeiros em "dar uma beliscada" nos robustos juros no Brasil, com a taxa básica hoje em 10,75 por cento ao ano.

Para controlar a invasão de dólares, duas medidas poderiam ser adotadas pelo novo presidente, indicou. Uma delas seria fazer com que a moeda norte-americana que entrasse no Brasil fosse diretamente ao BC, sem passar pelo mercado.

Outra seria fazer mais exigências aos bancos para realizar operações cambiais, afirmou.

"Eu estou muito preocupado com isso (valorização do real), e eu acho que todo mundo deveria estar, porque isso está suprimindo substância a algumas cadeias industriais", disse Belluzzo, criticando a importação crescente de bens industrializados chineses no Brasil.

O economista prevê que tanto o novo presidente do Brasil, como os governos dos outros países, terão dificuldade de gerenciar suas economias nos próximos anos.

Ele acredita que o modelo econômico global está em crise e que as relações dos mercados com os governos permanecerá difícil, ou vai piorar.

"O conflito vai ser inevitável", disse.