ENTREVISTA-Petrobras vê demanda normal e dólar compensando preço A Petrobras ainda não vê recuo na demanda por derivados do petróleo no Brasil e mesmo com a queda da commodity descarta reduções de preço no mercado interno para gasolina e diesel, afirmou à Reuters o diretor financeiro da estatal, Almir Barbassa. "Quando houve aquelas altas persistentes do petróleo o dólar se desvalorizou, e agora a coisa se compensou um pouco, no outro sentido", explicou o diretor. Por ter seu mercado quase totalmente voltado para a demanda doméstica --"entre 80 e 90 por cento dos nossos produtos", segundo ele--, a empresa consegue ter maior equilíbrio. "Nosso fluxo de caixa continua muito forte, porque embora tenha caído o preço do petróleo em dólar, o nosso real sofreu desvalorização, então o preço que nós vendemos o petróleo, a maior parte no Brasil vendemos em reais", disse o executivo. Segundo ele, o maior impacto para as empresas de petróleo será no quarto trimestre. "O quarto (trimestre) é que vai sofrer mais por causa da queda do preço, mas no nosso caso a venda continua em reais e o nosso resultado continua o mesmo, não tem alteração",afirmou. A empresa divulga o balanço do terceiro trimestre dia 10 de novembro. Ele disse não ver motivos para perder o sono com os projetos de exploração do pré-sal, apontado por analistas como uma produção de custo elevado por estar em águas ultra-profundas e resguardado por uma grossa camada de sal. "Para os projetos do pré-sal a gente não olha para o mercado hoje, olha para o futuro, e para o futuro tudo o que eu ouço é que o petróleo não tem substituto, que o mundo vai ser carente de energia e a oferta de petróleo não tende a crescer tão rapidamente como a demanda", disse, lembrando que a produção comercial do pré-sal começa apenas em quatro ou cinco anos. PREÇOS MAIS ALTOS Barbassa avaliou que o preço mais baixo do petróleo hoje, em comparação com o recorde de 147 dólares o barril registrado em julho deste ano, vai desestimular produções dispendiosas como das areias betuminosas do Canadá, que fornece 1 milhão de barris diários ao mercado. Isso, aliado aos cortes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) devem ajudar a elevar novamente os preços da commodity. Ele descartou a idéia de a esperada volumosa produção do pré-sal interferir nos preços no longo prazo, afirmando que comparada à demanda global o volume será diluído. "O custo aumentou para toda a indústria, o que leva ao futuro a uma oferta menor, então desse ponto de vista, olhando para o pré-sal, não há nenhuma preocupação", afirmou. Ele explicou que os campos em todo mundo hoje produzem cerca de 85 milhões de barris de petróleo e que a projeção para 2020 é de queda pela metade dessa produção apenas com a exaustão das reservas. "É um esforço enorme que tem que ser feito para repor essa produção, muito investimento para repor isso aí, então, se você entra numa crise agora, muitas empresas vão ter sua capacidade financeira abalada e vão reduzir investimentos", disse o executivo, que revisa no momento o plano estratégico da empresa para o período 2009-2020. A crise financeira global se agravou justamente no momento que a Petrobras se preparava para anunciar um ambicioso plano de negócios de longo prazo que traria os investimentos para exploração da área do pré-sal da bacia de Santos, onde no ano passado a estatal e parceiros descobriram reservas gigantes de petróleo e gás natural. Dos sete poços já perfurados apenas dois tiveram potencial de reservas declarado, Tupi e Iara, mas que se confirmado poderia dobrar as reservas provadas atuais do país, em torno de 12 bilhões de barris de óleo equivalente. "O problema é o cenário, não o plano, como você tem que se fundamentar em um cenário torna as coisas mais complicadas. Tomara que (a crise) esteja se estabilizando, mas ainda é cedo pra dizer", avaliou. No plano 2008-2012, a previsão era de investimentos de 112,4 bilhões de dólares. Barbassa observou no entando que apesar da aparente calmaria, com dólar em queda e bolsas em alta por dois dias seguidos, é preciso cautela contra possíveis surpresas negativas. "Tomara que isso prevaleça, mas é dificil afirmar que amanhã não teremos uma surpresa. Ontem saiu notícia de prejuízo com cartões de crédito. É o que mostraram ou pode ser maior? A confiança foi um pouco abalada", concluiu o executivo. (Edição de Marcelo Teixeira)