ENTREVISTA-PMDB quer mais participação no futuro governo--líder O PMDB se coligará com o PT por uma questão de "coerência" e, se a petista Dilma Rousseff for eleita presidente do país, o partido quer maior espaço no futuro governo, afirmou neste sábado o líder da legenda na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN).