ENTREVISTA-Quintão aposta em 'voto na moita' em BH Depois de perder a liderança nas pesquisas eleitorais na capital mineira, o candidato Leonardo Quintão (PMDB) disse acreditar em uma vitória no segundo turno apostando em "voto na moita" na cidade. "Por estarem duas máquinas trabalhando para um candidato, o governo do Estado e a prefeitura, muitos eleitores não estão declarando o voto. Mais ou menos seis por cento do eleitorado está calado, com medo de retaliação. E são eleitores meus", afirmou, em entrevista à Reuters. O candidato refere-se à articulação entre o governador Aécio Neves (PSDB) e o prefeito Fernando Pimentel (PT) em torno do candidato Marcio Lacerda (PSB). "Funcionários públicos e gente que trabalha para o Estado estão sendo muito pressionados e não estão declarando o voto. Eu até nomeei de voto na moita", disse Quintão, acrescentando que esse controle não chega ao "dedo do eleitor, que é independente." O peemedebista chegou a abrir 18 pontos percentuais de vantagem nas primeiras pesquisas do segundo turno, mas levantamentos do Datafolha e do Ibope divulgados esta semana mostraram Lacerda à frente numericamente, embora em empate técnico considerando as margens de erro. "Na minha pesquisa, eu estou com 39 por cento e ele (Lacerda) com 34 por cento. Respeito todos os instituto de pesquisa, mas estou bastante tranqüilo a esse respeito. O que vale é o voto na urna", disse, citando levantamento encomendado pela coordenação de sua campanha. CABRESTO Quintão ressaltou que também apóia Aécio, mas avaliou que independentemente do resultado das urnas no domingo, só o fato das eleições em Belo Horizonte serem decididas no segundo turno mostra que "esse projeto político do outro candidato já foi derrotado." Na maior parte do primeiro turno, Lacerda apareceu na frente nas pesquisas eleitorais, com possibilidade de encerrar o pleito já no último dia 5. Este cenário só mudou nas duas últimas semanas da campanha, quando Quintão arrancou e terminou a votação quase empatado com o adversário, com 41,26 por cento dos votos válidos, contra 43,59 por cento de Lacerda. "Ele já está derrotado popularmente e politicamente. Agora é uma questão eleitoral apenas", disse. "Iam levar no cabresto e a população não aceitou. O eleitor não quer um técnico. O eleitor quer um líder político para conduzir a cidade", salientou. Quintão afirmou ainda que apesar de Lacerda ser do PSB e seu vice, Roberto Carvalho, ser do PT, é a sua candidatura que representa a esquerda na cidade. "Todos os partidos da direita estão com eles. O PP de Maluf, o PTB de Collor, o Democrata do Bornhausen. Todos estão lá. E o próprio PT que o apóia é o PT que perdeu toda sua ideologia partidária", atacou. No segundo turno, Quintão recebeu o apoio da candidata Jô Moraes (PCdoB), terceira colocada no primeiro turno, de parte do PDT e de petistas que não concordaram com a aliança com os tucanos na capital.