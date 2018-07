ENTREVISTA-Rebeldes sírios dizem que Aleppo será deles 'em dias'

O coronel Abdel-Jabbar al-Oqaidi, que desertou do Exército sírio há seis meses, contou à Reuters que tropas do governo já haviam tentado por três dias capturar o bairro de Salaheddine, na parte sudoeste de Aleppo, e os soldados de Assad estavam cada vez mais desmoralizados.

A luta pela cidade que é o centro comercial da Síria se tornou o foco da rebelião de 16 meses de duração contra Assad, com os combatentes rebeldes enfrentando as forças do governo apoiadas por artilharia e helicópteros armados.

"Não temos metas para os próximos meses. Temos metas para os próximos dias. Dentro de dias, se Deus quiser, Aleppo será libertada", disse Oqaidi, vestido com uniforme de camuflagem verde, em uma escola de Aleppo, que foi transformada em uma base rebelde.

Descrevendo o crescente conflito que envolveu Aleppo nos últimos dias como "guerra de rua", ele afirmou que o objetivo dos rebeldes era capturar bairros, um por um, e estabelecer o controle sobre eles, antes de tomar mais territórios do Exército.

"Nós nos estabelecemos nas nossas áreas e, em seguida, vamos para outros bairros, avançando em direção ao centro da cidade", disse ele, falando em uma entrevista na noite de segunda-feira.

"As capacidades do regime também estão sendo enfraquecidas. Eles podem nos atingir de longe, com tanques e helicópteros. Mas dentro, seu moral é zero", afirmou Oqaidi, que é chefe do Conselho Militar Conjunto, um dos vários grupos rebeldes em Aleppo.

Um oficial do Exército sírio não identificado disse à televisão estatal no domingo que suas forças haviam recapturado Salaheddine, que fica na entrada sudoeste de Aleppo, e o restante da cidade estaria sob controle do governo nos próximos dias.

Mas nesta terça-feira a televisão síria disse que o Exército ainda estava perseguindo o que chamou de "terroristas armados" em Salaheddine.

"O regime tentou por três dias recuperar Salaheddine, mas suas tentativas falharam e ele sofreu pesadas perdas em vidas, armas e tanques. Foi forçado a se retirar", disse Oqaidi.