ENTREVISTA-Sanções ao Irã limitam exportações de grãos do Brasil

Isso acaba limitando o potencial dos embarques brasileiros ao Irã, disse nesta sexta-feira um alto executivo de setor exportador.

O Irã tem aparecido nos últimos anos como o maior comprador de milho do Brasil e também figura entre os maiores compradores de soja em grão, farelo e óleo.

"O embargo internacional não cobre alimentos, o produto deveria estar livre, mas o que está acontecendo é que os bancos brasileiros ficam temerosos de ter retaliação de bancos estrangeiros, com os quais mantêm acordo. Isso está limitando os negócios...", disse à Reuters o diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), Sérgio Mendes.

A afirmação foi feita justamente no momento do ano em que tradicionalmente as exportações de milho do Brasil ganham força.

O Irã, maior importador do cereal do Brasil em 2011, comprou 1,9 milhão de toneladas do grão do país no ano passado, o equivalente a 20 por cento das exportações brasileiras, que atingiram ao todo 9,5 milhões de toneladas.

Ainda que os embarques de alimentos não estejam incluídos nas sanções do Ocidente, que visam a interromper o programa nuclear do Irã, as restrições financeiras congelaram a capacidade de companhias iranianas de atuar em grande parte do sistema bancário global -as medidas internacionais contra o país islâmico, em tese, deveriam focar os negócios com o petróleo do Irã, seu principal produto.

"O Brasil está exportando pouco ao Irã, o volume (de grãos e derivados) poderia ser muito maior", disse Mendes, estimando que as exportações desses produtos no ano ao país devem somar cerca de 800 milhões de dólares, mas poderiam fechar 2012 em 2,5 bilhões de dólares.

"Estamos perdendo hoje 2,5 bilhões dólares, só por conta do embargo... Isso sem contar a predisposição do Irã, anunciada há alguns anos, de dobrar as importações. Então, na verdade, estamos perdendo 5 bilhões de dólares."

Mendes disse que a Anec já mantém contato com representantes do setor bancário e do governo há um bom tempo, em busca de uma solução para o impasse.

A situação ocorre num ano em que o Brasil está colhendo uma safra de milho estimada para ser recorde, de quase 70 milhões de toneladas. Além disso, os preços internacionais estão historicamente elevados e o câmbio está favorável à formação de preços, o que poderia viabilizar grandes exportações.

"O cenário é ótimo, mas tem que corrigir esses impasses. A Anec acha que no Brasil as coisas demoram muito", disse ele.

O Brasil, que na safra 2011/12 disputa com os Estados Unidos o posto de maior exportador de soja, é também um dos maiores exportadores de milho, tendo aparecido entre os três principais em alguns anos recentemente, atrás de Estados Unidos e Argentina.

IMPASSE NA CHINA

Segundo o executivo da Anec, o Brasil tem uma oportunidade histórica de avançar nas exportações de milho, mas é preciso também um acordo fitossanitário com a China, que voltou a importar o cereal.

Ele contou que, após um trabalho feito pelo setor privado e pelo governo, havia a expectativa de assinatura de um protocolo com a China durante a conferência climática Rio+20. Dessa forma, o Brasil poderia iniciar as exportações do cereal aos chineses.

Técnicos da China já estiveram no país para avaliar as condições de produção, transporte e armazenamento de milho.

"O Ministério (da Agricultura) fez um belo trabalho e a nossa expectativa era de que esse assunto fosse finalizado, mas o protocolo não foi assinado", disse ele, que busca uma reunião com o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, para retomar o assunto.