ENTREVISTA-Tremor no Haiti dá chance para mais proteção infantil O terremoto no Haiti proporciona uma oportunidade para melhorar a proteção à criança num país onde elas têm sido rotineiramente abandonadas, alvo de tráfico e exploradas, disse na terça-feira Susan Bissell, diretora de proteção à criança do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).