ENTREVISTA-Western Potash mira em investidores da China e Índia

A Western é uma das várias empresas juniores de potássio remanescentes na província canadense de Saskatchewan, onde o campo está repleto de grandes empresas de mineração interessadas em lucrar com perspectiva de alta do nutriente.

O Canadá responde por quase metade das reservas mundiais de potássio, principalmente em Saskatchewan.

Com o crescimento da população mundial estimado com um salto para 9 bilhões até 2050, aumentando a necessidade de produção de alimentos, e com o aumento de renda entre grandes consumidores como China e Índia, grandes participantes como Potash Corporation of Saskatchewan Inc. , Mosaic Co e Agrium Inc estão expandindo suas minas em Saskatchewan.

Esse é também o motivo que leva a Western considerar que é só uma questão de tempo antes de encontrar algum parceiro.

"O mundo subutiliza potássio", disse o presidente executivo da Western Potash, Patricio Varas, em entrevista por telefone à Reuters em seu escritório em Vancouver, British Columbia, o mais importante porto canadense para a exportação de potássio.

"A terra tem sido trabalhada há um longo tempo, e está cansada - você precisa de nutrientes para torná-la fértil."

A Western está em negociações com vários potenciais investidores chineses e indianos, incluindo mineradoras, cooperativas e distribuidores de adubos, disse Varas. Ele se recusou a identificar os participantes, mas disse que a Western não está mais em conversações com a fábrica Sinofert Holdings Ltd

Acionistas da Western adotaram um plano de direitos no final do mês passado, e preferem não vender a empresa de imediato, disse Varas, um geólogo nascido no Equador.

"Há partes interessadas em uma venda completa e outras interessadas em apenas financiar a empresa na produção. Se é a opção ter um parceiro que irá financiá-la, isso provavelmente é a minha preferência. Esta mina será uma grande fábrica de dinheiro".

Alguns dos mais óbvios investidores potenciais já têm ativos na província fértil.

A Maior mineradora do mundo, a BHP Billiton Ltd, e quarta maior K + S AG vem buscando outras mineradoras menores nos últimos anos, e seus projetos estão competindo para se tornarem a primeira nova mina de potássio do Canadá em décadas.

A Vale SA e a Rio Tinto PLC também detêm direitos sobre reservas de potássio em Saskatchewan.