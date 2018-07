ENTREVISTA-Williams pode alcançar a Red Bull, diz Massa

Massa, que foi contratado pela Williams no início da temporada após oito anos na Ferrari, terminou em terceiro lugar em Monza, corrida na casa de sua ex-equipe, ajudando sua nova escuderia a superar a Ferrari na classificação do campeonato.

A Williams está em terceiro lugar entre as equipes, com 177 pontos, 15 pontos à frente da Ferrari e 95 atrás da Red Bull, com seis corridas faltando para o encerramento da temporada. A próxima prova será em Cingapura, no domingo, disputada à noite no circuito de rua de Marina Bay.

A Mercedes está bem à frente na classificação, mas Massa está otimista em aumentar seus atuais 55 pontos e, com a ajuda do companheiro de equipe Valtteri Bottas, continuar a somar pontos para a Williams, que na temporada passada fez apenas cinco.

"Estamos planejando reduzir a diferença a cada corrida... para chegar na Red Bull que está um pouco longe, mas nunca se sabe", disse Massa à Reuters nesta quarta-feira.

"Tudo pode mudar muito rápido na Fórmula 1 em duas ou três corridas. A situação é diferente. Talvez a gente tenha a oportunidade de lutar pelo segundo lugar", afirmou.

"Acho que o trabalho que estamos fazendo este ano está indo muito bem. Mas ainda há muito a melhorar na segunda parte da temporada e também no ano que vem", acrescentou.

O circuito de rua em Cingapura, um dos mais travados e exigentes do calendário, será um dos mais difíceis do ano para Massa e a Williams.

A equipe terá algumas novidades no carro para a prova do fim de semana, mas Massa reconheceu que Monza, um circuito de velocidade alta, era melhor para a Williams.

"Monza foi uma corrida fantástica para a gente. Conseguimos terminar no pódio, o que foi ótimo", disse Massa sobre a corrida de 10 dias atrás.

"Ficamos em terceiro e quarto. Conseguimos passar a Ferrari no campeonato de Construtores e subimos para o terceiro lugar, acho que foi uma corrida muito importante para nós", afirmou.

"Foi fantástico voltar ao pódio. Espero que a gente possa continuar voltando ao pódio na maioria das corridas. Acho que essa (Cingapura) sempre é uma corrida difícil, uma pista diferente. Não é a melhor pista para nós. Realmente espero que a gente possa lutar de novo pelo pódio", acrescentou.