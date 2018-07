Entrevistas

''Houve reajuste e gratificação''

Paulo Renato,

SECRETÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO

É possível dar aumento para professores neste ano?

Não é verdade que não há reajuste. Entre reajuste e gratificações, houve aumento de 36% no ensino fundamental 1 e de 38% no fundamental 2 e médio. A remuneração varia de R$ 1.835 até R$ 6.270, que é o que pode chegar. É o dobro do piso nacional da categoria.

A que o senhor atribui a relação histórica de conflito do sindicato com o governo?

É uma politização, uma partidarização grande. A greve é eleitoral. É político, é para impedir que o Serra seja presidente. Eu perdi o respeito.

As políticas para os professores diminuíram a adesão à greve, já que vários programas levam em conta a assiduidade?

Os professores sabem que precisam comparecer. A carreira está vinculada ao comparecimento. Hoje a assiduidade faz parte da carreira, como o bônus e a valorização pelo mérito.

Houve alguma reunião entre a secretaria e a Apeoesp?

A Apeoesp não procurou a secretaria em nenhum momento.

Maria Izabel Noronha,

"Tendência é adesão crescer"

PRESIDENTE DA APEOESP, O SINDICATO DOS PROFESSORES

Por que a senhora acredita que tantos professores não aderiram à greve?

Os números que você tem são uma mentira. Não vou repercutir isso que você está querendo. Tenho números de todo o Estado, cálculo feito com informações de cada subsede da Apeoesp, que faz comando de greve e levanta os dados.

Qual é a perspectiva para o movimento a partir de agora?

Espero ter um canal de conversa com o secretário, para construir um denominador comum até a assembleia de sexta-feira. Quero negociar salário, ter uma proposta concreta sobre a mesa. Mas não sei se isso vai acontecer e acho que a tendência é de a greve aumentar.

Vai haver outra passeata na Paulista?

Não sei dizer. Essa última assembleia decidiu pela passeata, mas em outras ocasiões os professores preferiam ir embora.

Mas o sindicato não teme ser multado novamente?

Não discuto esse tema. Tenho assessoria jurídica para isso.