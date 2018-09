Envelhecimento celular tem modelo para estudo Cientistas dos EUA e da Espanha desenvolveram um modelo celular para estudo em laboratório do envelhecimento humano, após rejuvenescer o núcleo das células de pacientes com uma síndrome muito rara de envelhecimento precoce. A pesquisa, publicada na Nature, favorece a busca de compostos químicos para alterar o processo do envelhecimento, assim como uma maior compreensão das doenças cardiovasculares.