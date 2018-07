Envelhecimento da população avança O Brasil caminha rapidamente para o envelhecimento populacional. Houve um crescimento da participação relativa da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991, passou a 5,9% em 2000 e alcançou 7,4% em 2010. Sudeste e Sul são as regiões mais envelhecidas do País: tinham em 2010 8,1% da população com 65 anos ou mais.