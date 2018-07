Enviado da ONU à Síria encontra-se com Assad em Damasco

Brahimi disse a jornalistas, depois do encontro, que havia discutido a situação geral da Síria e apresentou seus pontos de vista sobre como resolver a guerra no país, que já matou mais de 44 mil pessoas, segundo ativistas contrários ao regime de Assad.

"Eu contei a ele sobre o que eu estava vendo no exterior e sobre as reuniões que tive com diferentes autoridades na região e fora dela", disse Brahimi. "A situação na Síria ainda é motivo para preocupação. Esperamos que todos os lados trabalhem para uma solução, como quer o povo sírio."

A reunião desta segunda-feira foi o terceiro encontro de Brahimi com Assad, mas a violência tem escalado. Vitórias de rebeldes na captura de várias posições militares no país, incluindo pontos próximos da capital, fizeram forças do governo responderem pesado com ataques aéreos e artilharia.

O confronto agora está próximo de Damasco, com batalhas em distritos no sul da capital e nos subúrbios.