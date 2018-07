Enviado da ONU Annan encontra presidente sírio Assad

Annan está tentando resgatar um plano implementado há seis semanas com apoio da ONU e da Liga Árabe, mas que não conseguiu interromper o derramamento de sangue ao longo dos 14 meses das manifestações contra o regime de Assad, que começaram pacificamente mas agora contam com uma insurgência armada.

Annan, em missão da ONU e da Liga Árabe, deve cobrar de Assad um comprometimento com o acordo de cessar-fogo.

Em Damasco na segunda-feira, Annan pediu que as autoridades ajam para acabar com as mortes, depois do que ele chamou de "crime terrível" ocorrido na semana passada em Houla, perto de Hama, onde ao menos 108 pessoas, muitas delas crianças, foram mortas.

O Conselho de Segurança da ONU condenou no domingo o uso de artilharia e tanques contra Houla -- tipo de armamentos que os rebeldes sírios não têm e que são usados apenas pelo Exército.