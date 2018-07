Enviado do Vaticano visita Aparecida do Norte-SP O chefe do departamento de viagens internacionais do Vaticano, Alberto Gasbarri, visitou na manhã desta quarta-feira, 24, Aparecida do Norte (SP), onde foi recebido pelo arcebispo da cidade e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), d. Raymundo Damasceno. A cidade deverá entrar no roteiro do papa Francisco, que virá ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Rio, entre os dias 2 3 e 28 de julho.